Уникальный разборный самолет создают в ЦАГИ

Уникальную модель новейшего самолёта разрабатывают в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского (ЦАГИ). Самолет будет легко трансформироваться из грузового в пассажирский и отлично подойдет для региональных перевозок, сообщает сайт « Подмосковье сегодня» .

Особое оперение хвоста даст возможность избежать чрезвычайной ситуации даже в случае обледенения. Корреспонденты издания посетили испытания модели в одной аэродинамической труб ЦАГИ и выяснили, чем еще удивителен это летательный аппарат.

Разработка ЦАГИ может стать заменой морально устаревшим пассажирскому Ан-24 и грузовому Ан-26.