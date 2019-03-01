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Уникальный разборный самолет создают в ЦАГИ

1 Марта 2019 в 18:34
Уникальный разборный самолет создают в ЦАГИ

Уникальную модель новейшего самолёта разрабатывают в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского (ЦАГИ). Самолет будет легко трансформироваться из грузового в пассажирский и отлично подойдет для региональных перевозок, сообщает сайт « Подмосковье сегодня».

Особое оперение хвоста даст возможность избежать чрезвычайной ситуации даже в случае обледенения. Корреспонденты издания посетили испытания модели в одной аэродинамической труб ЦАГИ и выяснили, чем еще удивителен это летательный аппарат.

Разработка ЦАГИ может стать заменой морально устаревшим пассажирскому Ан-24 и грузовому Ан-26.

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