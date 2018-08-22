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В Москве снесли первую пятиэтажку в рамках программы реновации

22 Августа 2018 в 16:18
В Москве снесли первую пятиэтажку в рамках программы реновации

Дома по программе реновации будут сносить «по-умному». О новых стандартах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время оценки хода работ по сносу первой отселенной по программе реновации пятиэтажки на улице Константина Федина.

По словам Собянина, «дом даром не пропадет», все элементы конструкции пойдут в переработку.

«Мы его аккуратно разбираем: стекло отдельно, дерево отдельно, пластик отдельно, металл отдельно, так что все эти материалы пойдут дальше в переработку и в конечное использование» - рассказал градоначальник.

Собянин отметил, что снос будет проходить по так называемой технологии «умной разборки». В дальнейшем переработанный материал будет использован, в том числе при строительстве дорог.

Ранее сообщалось, что в марте первые жильцы-участники программы реновации переехали из своих пятиэтажек в стартовый многоквартирный дом на улице Парковая.

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