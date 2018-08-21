Вторник
21 августа
USD 67.18
EUR 76.72
Горячие новости

Умерший актер сериала «Счастливы вместе» был болен ВИЧ

21 Августа 2018 в 13:51
Умерший актер сериала «Счастливы вместе» был болен ВИЧ

Артист Государственного театра киноактера Александр Исаков, скончавшийся от пневмонии, был болен ВИЧ. Об этом рассказали его коллеги, сообщает EG.ru.

Александр Исаков умер 23 июля, в этот день ему исполнилось 40 лет. По словам врачей, смерть наступила из-за осложнений после перенесенного воспаления легких.

Исаков снялся в фильмах «Счастливы вместе», «Холостяки» и других. Он также был задействован в спектаклях Театра киноактера, в том числе в «Щелкунчике и мышином короле» и «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.