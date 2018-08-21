Умерший актер сериала «Счастливы вместе» был болен ВИЧ

Артист Государственного театра киноактера Александр Исаков, скончавшийся от пневмонии, был болен ВИЧ. Об этом рассказали его коллеги, сообщает EG.ru.

Александр Исаков умер 23 июля, в этот день ему исполнилось 40 лет. По словам врачей, смерть наступила из-за осложнений после перенесенного воспаления легких.

Исаков снялся в фильмах «Счастливы вместе», «Холостяки» и других. Он также был задействован в спектаклях Театра киноактера, в том числе в «Щелкунчике и мышином короле» и «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро».