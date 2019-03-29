Умерла знаменитая режиссер - классик французского кино

Французский режиссёр, классик новой волны Аньес Варда ушла из жизни в возрасте 90 лет. Как передает RT , она скончалась минувшей ночью в собственном доме. У Варда было диагностировано онкологическое заболевание.

Аньес Варда известна работами «Клео от 5 до 7», «Счастье», «Без крыши, вне закона». Она была удостоена множества наград, отмечает Газета.ру , в том числе, Берлинского и Венецианского кинофестивалей. В 2017 году ей вручили «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Варда также писала сценарии, продюсировала художественное и документальное кино, была известным фотографом. Она родилась 30 мая 1928 года в Брюсселе. Её мать была француженка, а отец происходил из греческой семьи беженцев с Ближнего Востока.