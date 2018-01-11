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Умерла журналистка и общественный деятель Эльвира Горюхина

11 Января 2018 в 22:28

Сегодня в Москве на 86-м году жизни умерла учительница, журналистка «Новой газеты» Эльвира Горюхина.

Горюхина окончила Новосибирский педагогический институт и аспирантуру Новосибирского педагогического университета. Кандидат филологических наук, доктор педагогических наук, профессор Новосибирского педагогического университета. Член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России. Специальный корреспондент «Новой Газеты» в Новосибирске, с 1992 года постоянно работала в «горячих точках».

Эльвира Николаевна — обладательница многих журналистcких премий, в том числе премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» и премии «Золотое перо России».

О дате и месте прощания будет сообщено позднее. 


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