Умерла Юлия Началова

16 марта умерла певица Юлия Началова. Об этом в своем Instagram сообщила пиар-менеджер исполнительницы Анна Исаева.

Началова была госпитализирована 8 марта. С 13 марта врачи были вынуждены ввести ее в состояние искусственной комы. 16 марта, сообщают источники, ей была проведена операция по ампутации ноги. Как сообщается, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.