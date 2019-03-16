Суббота
16 марта
USD 65.42
EUR 74.07
Горячие новости

Умерла Юлия Началова

16 Марта 2019 в 21:30
Умерла Юлия Началова

16 марта умерла певица Юлия Началова. Об этом в своем Instagram сообщила пиар-менеджер исполнительницы Анна Исаева.

«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», - написала она.

Пластический хирург объяснил состояние Началовой

Началова была госпитализирована 8 марта. С 13 марта врачи были вынуждены ввести ее в состояние искусственной комы. 16 марта, сообщают источники, ей была проведена операция по ампутации ноги. Как сообщается, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

В качестве причин госпитализации назывались осложнения из-за подагры, красная волчанка, послужившая причиной заражения крови. Согласно другим источникам, Началову госпитализировали из-за повышения уровня сахара в крови.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.