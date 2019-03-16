Умерла Юлия Началова

-
16 марта умерла певица Юлия Началова. Об этом в своем Instagram сообщила пиар-менеджер исполнительницы Анна Исаева.
-
«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», - написала она.
-
-
Началова была госпитализирована 8 марта. С 13 марта врачи были вынуждены ввести ее в состояние искусственной комы. 16 марта, сообщают источники, ей была проведена операция по ампутации ноги. Как сообщается, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.
-
В качестве причин госпитализации назывались осложнения из-за подагры, красная волчанка, послужившая причиной заражения крови. Согласно другим источникам, Началову госпитализировали из-за повышения уровня сахара в крови.
-