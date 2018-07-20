Умерла бывшая жена Владимира Высоцкого

Скончалась народная артистка России Иза Высоцкая, она была первой женой артиста, музыканта Владимира Высоцкого. Изе Высоцкой был 81 год.

О кончине артистки говорится на странице Нижнетагильского драматического театра во «ВКонтакте».

Иза Высоцкая была в браке с о знаменитым бардом в течение пяти лет - с 1960 по 1965 год, пишет «Газета.ру». Это был студенческий брак, молодые люди познакомились в школе-студии МХАТ. Свои воспоминания о Высоцком она оставила в книге мемуаров «Короткое счастье на всю жизнь». Совместных детей у молодых людей не было.

С 1970 года она служила в Нижнетагильском драматическом театре.