Умерла кинопродюсер Юлия Волхонская

Через неделю после дня рождения сегодня скончалась Юлия Волхонская.



Юлия Алексеевна окончила Институт кино и телевидения и ВГИК им. Герасимова (режиссёр, режиссёр монтажа).



С 1984 года работала на «Мосфильме».



С 2006 года - продюсер кинокомпании «Мостелефильм».



В качестве режиссера Волхонская сняла фильм «Бомжиха» с Татьяной Догилевой и Юрием Беляевым.



Среди продюсерских работ – «Каникулы любви», «Сиделка», «Благими намерениями» и другие.

О дате и месте похорон будет сообщено позднее.



