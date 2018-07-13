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Умерла кинопродюсер Юлия Волхонская

13 Июля 2018 в 23:39

Через неделю после дня рождения сегодня скончалась Юлия Волхонская.
 
Юлия Алексеевна окончила Институт кино и телевидения и ВГИК им. Герасимова (режиссёр, режиссёр монтажа).

С 1984 года работала на «Мосфильме».

С 2006 года - продюсер кинокомпании «Мостелефильм».

В качестве режиссера Волхонская сняла фильм «Бомжиха» с Татьяной Догилевой и Юрием Беляевым.

Среди продюсерских работ – «Каникулы любви», «Сиделка», «Благими намерениями» и другие.

О дате и месте похорон будет сообщено позднее.

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