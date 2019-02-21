Умерла известная актриса из «Глухаря»

Не стало актрисы Дарьи Егорычевой, известной зрителям по ролям в сериалах «Глухарь» и «Одна любовь души моей». Она скончалась в Москве в возрасте 37 лет. Как отмечают argumenti.ru , несколько лет артистка пыталась бороться с тяжелейшим недугом: у нее был обнаружен рак легких.

Молодая женщина мужественно перенесла несколько курсов химиотерапии, а также два хирургических вмешательства. Поклонники приносят семье умершей соболезнования.

Как пишут «Дни.ру» , похороны актрисы назначены на субботу, 23 февраля. Чин отпевания по православному обряду состоится в Софийском соборе. Место последнего упокоения будет, скорее всего, определено на Лефортовском кладбище.

Дарья Егорычева служила в Театре имени Маяковского и «У Никитских ворот».