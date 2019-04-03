Умер звезда «Особенностей национальной охоты» Алексей Булдаков

Сегодня, 3 апреля, скончался народный артист России актёр Алексей Булдаков. Об этом сообщил президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов на своей странице в соцсетях, сообщает ТАСС.

Неделю назад Алексею Булдакову исполнилось 68 лет. Сообщается, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Известность и всенародная любовь пришла к Булдакову после съемок в фильме «Особенности национальной охоты», который вышел на экраны страны в 1995 г. В кинокартине актер сыграл роль генерала Иволгина. Впоследствии в этой же роли он снялся в еще нескольких частях «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной охоты в зимний период».