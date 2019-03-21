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Умер звезда фильмов «Парад планет» и «Такси-блюз»

21 Марта 2019 в 20:16
Умер звезда фильмов «Парад планет» и «Такси-блюз»

Советский и российский актер театра и кино Петр Зайченко умер в возрасте 75 лет в Волгограде. Об этом сообщила внучка Заслуженного артиста России. Как отмечает «Свободная пресса», в начале февраля Зайченко был госпитализирован с инфарктом, от которого так и не смог оправиться.

На счету Петра Зайченко более 50 ролей в сериалах и кино. Наибольшую известность он получил после картин «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Свободное плавание», «Такси-блюз», «Сибирь. Монамур».

Похороны поможет организовать комитет культуры правительства Волгоградской области. Дату прощания определят в ближайшее время.
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