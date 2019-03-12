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Умер знаменитый напарник Пеле

12 Марта 2019 в 09:08
Умер знаменитый напарник Пеле

Стало известно о смерти партнера Пеле по сборной Бразилии. Антонио Уилсон Виейра Онорио, известный как Коутиньо ушёл из жизни в возрасте 75 лет, передает Газета.ру. Как отмечается в заявлении «Сантоса», клуб потерял одного из своих величайших наставников.

Считается, что Коутинью был самым достойным из напарников Пеле в нападении. Вместе со сборной он стал чемпионом мира в 1962 году. В «Сантосе» нападающий находится на третьей строчке бомбардиров за всю историю клуба. Он забил 368 мячей, проведя 457 матчей. В «Сантосе» объявлен трехдневный траур.

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