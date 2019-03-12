Умер знаменитый напарник Пеле

Стало известно о смерти партнера Пеле по сборной Бразилии. Антонио Уилсон Виейра Онорио, известный как Коутиньо ушёл из жизни в возрасте 75 лет, передает Газета.ру . Как отмечается в заявлении «Сантоса», клуб потерял одного из своих величайших наставников.

Считается, что Коутинью был самым достойным из напарников Пеле в нападении. Вместе со сборной он стал чемпионом мира в 1962 году. В «Сантосе» нападающий находится на третьей строчке бомбардиров за всю историю клуба. Он забил 368 мячей, проведя 457 матчей. В «Сантосе» объявлен трехдневный траур.