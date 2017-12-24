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Умер знаменитый лингвист Андрей Зализняк

24 Декабря 2017 в 18:17
Умер знаменитый лингвист Андрей Зализняк

Известный российский лингвист Андрей Зализняк скончался на 83-м году жизни.  Об этом рассказал сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Сичинава на своей странице в Facebook.

«Умер А. А. Зализняк. Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою прислонившись к стене», — написал Сичинава.

Напомним, Зализняк известен своими трудами о словообразовании в русском языке и акцентологии. Кроме того, лингвист занимался анализом и расшифровкой берестяных грамот. Он также исследовал «Слова о полку Игореве».

Зализняк был награжден обладателем Государственной премии России.

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