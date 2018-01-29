Умер журналист Яков Ломко

На 101-м году жизни умер профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры РФ, ветеран Великой Отечественной войны Яков Алексеевич Ломко.

Яков Алексеевич родился в 1917 году в Юзовке. В 1940 году он с отличием окончил физический факультет Ленинградского университета, получил рекомендацию в аспирантуру, но не смог продолжить обучение – в том же году его призвали в 35-ю авиабазу Ленинградского военного округа.

Свою журналистскую деятельность Яков Алексеевич начал в должности заместителя редактора дивизионной газеты в первой дивизии авиации дальнего действия.

Яков Алексеевич принимал участие в Сталинградской битве, в освобождении Ленинграда, Украины, Беларуси, Литвы и Польши, проявил себя в боях за Кенигсберг и Берлин. За мужество и отвагу он награжден Орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы», медалью «Партизану Отечественной войны» и многими другими.

После окончания войны Яков Алексеевич работал в Совинформбюро, прошел путь от должности политического обозревателя, заведующего отделом стран Восточной Европы до начальника главной редакции и заместителя начальника Совинформбюро.

В разные годы он был заместителем директора по идеологии советской секции на Всемирных выставках в Брюсселе (1958), Нью-Йорке (1959), Монреале (1967).

В 1960 году Яков Ломко возглавил объединённую редакцию газет «The Moscow News» и «Les Nouvelles de Moscou», а также журналов «Культура и жизнь» и «Век XX и мир». Проработал на этом посту до 1980 года. За первое десятилетие работы Ломко главным редактором «Московских новостей» суммарный тираж разноязычных изданий газеты перевалил за отметку 650 тысяч экземпляров. Также в этот период появились испано- и арабоязычная версии издания.

В 1980—1983 годах Яков Ломко работал первым заместителем председателя Союза журналистов СССР. При нём впервые был организован и проведен творческий пленум «Задачи советской публицистики», по итогам которого была выпущена книга «Горизонты советской публицистики».

Ломко преподавал в МГИМО, где стоял у истоков создания кафедры международной журналистики, в Военном университете Министерства обороны РФ.

С 1989 года Ломко - профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН и преподовал студентам курсы «Журналистское мастерство», «Внешняя политика и международная журналистика».

Яков Ломко являлся первым известным российским столетним долгожителем русскоязычного сегмента Википедии, родившимся после Октябрьской Революции.



О дате и месте прощания будет сообщено позднее.



