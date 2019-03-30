Умер журналист Михаил Ковальский

В возрасте 54 лет после онкологического заболевания скончался известный журналист Михаил Ковальский.

Ковальский родился 30 августа 1964 года в Москве. В 1986 году окончил филологический факультет МГУ.

С 1986 по 1988 год преподавал русский язык и математику в школе, затем работал во Всесоюзном центре переводов. С 1989 года - в информационном агентстве «Постфактум».

С 1990 по 2011 год Работал в издательском доме «Коммерсантъ». C 1999 года - главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть». В конце 2011 года в одной из статей журнала, освещающей выборы депутатов Госдумы, была опубликована фотография избирательного бюллетеня с нецензурной надписью в адрес премьер-министра Владимира Путина. Произошедшее вызвало резкое недовольство владельца «Коммерсанта» Алишера Усманова. Ковальский был уволен из издательского дома с формулировкой «по соглашению сторон» 13 декабря, на следующий день после выхода скандального номера журнала.

В середине 2012 года приглашён на должность главного редактора портала OpenSpace.ru — владелец сайта решил перепрофилировать его из культурного проекта в общественно-политический, в связи с чем и пригласил Ковальского, уволив старую редакцию. Медиапроект был закрыт владельцем в феврале 2013 года.