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Умер заслуженный артист России Юрий Капетанаки

13 Марта 2019 в 20:13
Умер заслуженный артист России Юрий Капетанаки

На 69-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался заслуженный артист РФ, пианист и композитор Юрий Константинович Капетанаки.

С 1964 года Капетанаки играл на вечерах джаза в Ленинграде.

В 1966 году был приглашен в ансамбль «Дружба» под управлением Александра Броневицкого, где проработал до 1978 года. После распада ВИА был приглашен на работу к Эдите Пьехе. После того, как на концертах стали использоваться фонограммы, ушёл из коллектива и снова вернулся к джазовой деятельности.

С 2002 по 2019 год работал с Александром Розенбаумом.

О дате и месте прощания с Юрием Капетанаки будет сообщено позднее. 

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