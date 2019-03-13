Умер заслуженный артист России Юрий Капетанаки

На 69-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался заслуженный артист РФ, пианист и композитор Юрий Константинович Капетанаки.

С 1964 года Капетанаки играл на вечерах джаза в Ленинграде.

В 1966 году был приглашен в ансамбль «Дружба» под управлением Александра Броневицкого, где проработал до 1978 года. После распада ВИА был приглашен на работу к Эдите Пьехе. После того, как на концертах стали использоваться фонограммы, ушёл из коллектива и снова вернулся к джазовой деятельности.

С 2002 по 2019 год работал с Александром Розенбаумом.

О дате и месте прощания с Юрием Капетанаки будет сообщено позднее.