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Умер заслуженный артист России Леонид Сенченко

20 Февраля 2019 в 16:59
Умер заслуженный артист России Леонид Сенченко
ФОТО: Кино-Театр.РУ

В возрасте 83 лет умер заслуженный артист России Леонид Сенченко. Как пишет РИА Новости, об этом сообщается на сайте Театра имени Моссовета. Как отмечает RT, ссылаясь на пресс-службу театра, за 50 лет службы в нём артист создал целую галерею ярких образов.

Добавим, заслуженный артист Росси запомнился публике своими ролями в спектаклях «Василий Тёркин», «Король Лир», «Братья Карамазовы», «Жизнь Сент-Экзюпери» и многих других.

Между тем, накануне стлало известно, что в Париже в возрасте 85 лет из жизни ушёл легендарный модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Сообщалось, что в течение последних недель он чувствовал себя плохо. В ночь на понедельник Лагерфельда экстренно госпитализировали, а накануне утром модельера не стало.

В беседе с НСН российский и французский историк моды, телеведущий, почётный член Российской академии художеств Александр Васильев напомнил, что россиян с Карлом Лагерфельдом связывает больше, чем просто мода.

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