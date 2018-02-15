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Умер телеведущий Александр Шаталов

15 Февраля 2018 в 17:24
Умер телеведущий Александр Шаталов

В возрасте 60 лет скончался телеведущий, издатель, критик и поэт Александр Шаталов. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, сообщает «Лента.ру». 

Шаталов служил литературным агентом Эдуарда Лимонова и Наталии Медведевой. В 1990 году создал литературно-художественный журнал «Глагол» и на его основе издательство, которое впервые выпустило сочинения Эдуарда Лимонова, Наталии Медведевой, Евгения Харитонова, Александра Галича, а также впервые переведенные на русский язык романы Уильяма Берроуза, Эдварда Форстера, Чарльза Буковски.

С 1993 года Шаталов вел книжные обзоры на разных телеканалах.

На канале «Культура» он вел передачу «Графоман».  В последнее время занимался съемками документальных фильмов о художниках.

 

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