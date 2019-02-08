Умер актер Сергей Юрский

Актер театра и кино, режиссер Сергей Юрский скончался в Москве на 84 году жизни. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра имени Моссовета. О дате прощания с народным артистом России и месте похорон станет известно позднее.

В конце 2018 года появились сообщения о срочной госпитализации актера, однако в театре тогда рассказали, что Сергей Юрьевич находился в клинике на профилактическом лечении.

Сергей Юрский родился в Ленинграде, отцом будущего актера был Юрий Юрский - руководитель Ленконцерта, художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре. Отец Юрского был дворянином, свою настоящую фамилию Жихарев он заменил на псевдоним ещё в ранней юности до Революции во время выступлений в гимназических спектаклях.

После окончания школы Сергей Юрский поступил на юридический факультет Ленинградского университета. Однако после 3 курса перешёл на актёрский факультет Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского и вскоре был приглашён в Большой драматический театр имени М. Горького под руководством Георгия Товстоногова.

В товстоноговской труппе Юрский сыграл целый ряд запоминающихся, своих лучших театральных ролей. В кино известность к нему пришла после роли Викниксора в фильме Геннадия Полоки «Республика ШКИД» и Остапа Бендера в «Золотом телёнке» Михаила Швейцера. Он запомнился по ярким ролям во многих фильмах. Достаточно упомянуть «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби».

В 1978 году Сергей Юрский переехал в российскую столицу, где стал актёром, а затем и режиссёром Театра имени Моссовета. С 1991 года он также играл и делал постановки в театре «Школа современной пьесы». Актер также писал прозу и пьесы под псевдонимом Вацетис.