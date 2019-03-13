Умер последний член экспертной группы, которая расследовала гибель Гагарина

Умер генерал-майор авиации в отставке Анатолий Польский. Ему было 98 лет. Польский состоял в экспертной группе расследования гибели первого космонавта Юрия Гагарина, сообщает сайт KP.Ru.

Экспертная группа, в которой трудился Польский, являлась Военно-промышленной комиссией при Совете Министров СССР. В ее обязанности входило проверка работы специалистов правительственной комиссии, которая была создана после гибели Юрия Гагарина.

Польский до последних дней работал над второй редакцией книги о своей жизни. Издание также включала главу о том, как он принимал участие в расследовании гибели космонавта.