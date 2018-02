Известный певец и актер Вик Деймон (в другом прочтении - Дамоне) умер в возрасте 89 лет от осложнений респираторной болезни.

Славу ему принесли хиты «You’re Breaking My Heart», «On the Street Where You Live» and «An Affair to Remember»

Помимо карьеры певца, Дэймон снялся в нескольких фильмах

В 1960-х он часто выступал в телевизионных шоу.

Его последний альбом был выпущен в 2002 году.

Деймона называют другом Дональда Трампа.