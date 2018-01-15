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Умер политик Виктор Анпилов

15 Января 2018 в 23:17
Журналист Олег Кашин в своем телеграме сообщил о смерти известного политика и публициста Виктора Анпилова

Российскому общественному и политическому деятелю, председателю Исполкома движения «Трудовая Россия» было 72 года.

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