Умер поэт-песенник Николай Зиновьев

17 августа умер Николай Зиновьев, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Центральном доме литераторов. Ему было 73 года.

Прощание с поэтом состоится в воскресенье,19 августа в ЦДЛ, похоронен он будет на Химкинском кладбище.

Песни, написанные на его стихи, вошли в золотой фонд советской и российской эстрады. С Зиновьевым работали такие композиторы как Э.Артемьев, Р.Паулс, И.Николаев.

Стихи Николая Зиновьева легли в основу песен, которые исполняли А.Пугачева, В.Леонтьев, С.Ротару и другие величайшие звезды эстрады той эпохи. Многие композиции были отмечены высокими наградами на всесоюзных и международных фестивалях и конкурсах.