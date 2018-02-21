Умер писатель Андрей Круз

20 февраля в результате онкологического заболевания на 54-м году жиизни скончался популярный современный русский писатель-фантаст Андрей Хамидулин (псевдоним Андрей Круз).

Родители Хамидулина из Украины, и в советском паспорте записывался как «украинец». В младенческом возрасте переехал с семьей в Калинин (ныне Тверь), а после девятого класса школы — в Москву, в связи со сменой места военной службы его отца.

С 1990-х годов занимается частным предпринимательством. На начало 2000-х годов являлся гендиректором компании ООО «Обучение, наука, производство». В 2005 году эмигрировал в Испанию, после того, как в России на него завели уголовное дело по обвинению в мошенничестве. После переезда 5 лет работал в штате компании связанной с риск-менеджментом, после чего опять занялся предпринимательством.

В последнее время постоянно проживал в Марбелье, Испания. Владел совместно с женой оружейными магазинами и стрелковым клубом.

В январе 2016 года арестован полицией Испании, на основании запроса со стороны российских правоохранительных органов, по обвинению в мошенничестве при строительстве недвижимости в начале 2000-х годов. Обвинение выдвинула Ольга Платонова, телеведущая передачи «Фазенда», одна из обманутых им дольщиков, нанявшая для расследования дела частных детективов. Замечается, что Круз подавал встречное заявление в полицию об угрозах его семье со стороны Платоновой и заявлял о существовании уголовного деле о подделке документа судебным приставом по её заказу, для самозахвата спорного дома Круза в Москве. Провёл в тюрьме Испании 12 дней, и был выпущен под обязательство явки без залога.

Согласно сообщению от 7 декабря 2017 года на официальном сайте магазина, у Андрея Круз был диагностирован рак и объявлен сбор средств на лечение.



