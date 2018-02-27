Умер оскароносный режиссер Льюис Гилберт

Британский режиссер Льюис Гилберт, снявший три фильма про Джеймса Бонда - «Живешь только дважды», «Шпион, который меня любил» и «Лунный гонщик», скончался в возрасте 97 лет, сообщается в официальном сайте Бондианы.

Льюис Гилберт родился в Лондоне 6 марта 1920 года. В детские и юношеские годы снимался в кино, в возрасте 17 лет сыграл небольшую роль в комедии режиссёра Тима Вилана «Развод леди Икс», где его партнёром по сценической площадке был Лоренс Оливье.

В годы Второй мировой войны служил в отделе пропаганды Военно-воздушных сил Великобритании. Знакомство с американским режиссёром Уильямом Кайли и британским продюсером Артуром Элтоном предопределили выбор профессии.

Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, а также обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля, передает РИА «Новости».

«Элфи» (“Alfie”) — фильм режиссёра Льюиса Гилберта. Драма с элементами комедии, выпущенная в Великобритании в 1966 году. Картина удостоена 9 наград и 16 номинаций (включая 5 на «Оскар») различных кино-форумов мира. Заглавную роль исполнил Майкл Кейн.







