Умер Олимпийский чемпион Дарвард Рэндольф Ноулз

Стало известно о смерти багамского и британского яхтсмена (шкипера), олимпийского чемпиона 1964 года, чемпиона мира 1947 года в классе «Звёздный», участник восьми Олимпийских игр, сэра Дарварда Рэндольфа Ноулза. Легенде спорта было 100 лет.

В 1948 году дебютировал на Олимпийских играх в Лондоне в возрасте 30 лет, выступая за Великобританию в классе «Звёздный» в экипаже со Слоаном Фаррингтоном (4-е место). При этом в первых пяти гонках на Играх британский экипаж, который в 1947 году выиграл золото на чемпионате мира, трижды занимал второе место и реально претендовал на награды, но неудачи в двух последних гонках оставили Ноулза и Фаррингтона за чертой призёров. В 1952 году была создана Олимпийская ассоциация Багамских Островов (независимым государством Багамы стали лишь в 1973 году), и на Играх 1952 года Ноулз/Фаррингтон представляли уже Багамы (пятое место). В 1956 году им удалось завоевать олимпийскую бронзу в классе «Звёздный» (первая в истории олимпийская награда для спортсменов Багамских Островов во всех видах спорта), а в 1960 году они стали шестыми. В 1959 году Ноулз и Фаррингтон выиграли золото Панамериканских игр в классе «Звёздный».

В октябре 1964 года Ноулз вместе со своим земляком Сесилом Куком выиграл золото на Играх в Токио. В соревнованиях у побережья Эносимы в Сагамском заливе багамский экипаж на яхте Gem выиграл 3 из 7 гонок в классе «Звёздный» и опередил американских и шведских яхтсменов, занявших второе и третье место. Это золото стало первым в истории Багамских Островов на Олимпийских играх во всех видах спорта.

В 1968 году на Олимпийских играх Дарвард выступал вместе со своим сводным братом Перси, они стали пятыми, хотя после пяти гонок из семи реально претендовали на награды. В 1972 году в Киле (в рамках летних Игр в Мюнхене) 54-летний Дарвард Ноулз вместе с Монтагом Хиггсом занял только 13-е место среди 18 экипажей. После этого Ноулз пропустил Игры 1976, 1980 и 1984 года. В 1988 году в Сеуле 70-летний Ноулз достаточно неожиданно вернулся на Игры. Он нёс флаг Багам на церемонии открытия. В экипаже с 33-летним Стивеном Келли Ноулз стал 19-м среди 21-й команды. Для Ноулза эти Игры стали восьмыми в карьере, и он повторил рекорд по количеству участий в Олимпиадах, установленный в 1976 году итальянскими конниками братьями Д’Инцео (на этих же Играх восьмой раз за карьеру выступал также знаменитый датский яхтсмен Пауль Эльвстрём). Рекорд в 1996 году был побит австрийским яхтсменом Хубертом Раудашлем.

В 1996 году Дарвард стал рыцарем, в 1997 году был награждён багамским орденом Заслуг. В 2014 году в честь Дарварда Ноулза был назван корабль военно-морских сил Багамских Островов. В мае 2016 года после смерти на 103-м году жизни бывшего венгерского ватерполиста Шандора Тарича Ноулз стал старейшим ныне живущим олимпийским чемпионом.



