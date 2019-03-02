Умер обладатель Нобелевской премии Жорес Алфёров

Жорес Алфёров. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Нобелевский лауреат, российский учёный-физик Жорес Алфёров скончался в возрасте 88 лет в Санкт-Петербурге. Информацию об этом подтвердила его супруга Тамара Дарская.

«Жорес Иванович скончался сегодня», - рассказала она РИА Новости.

Лидер КПРФ, который также подтвердил факт ТАСС, сообщил подробности произошедшего.

«К сожалению, Жорес Иванович ушёл ночью из жизни. У него до этого был тяжёлый приступ, криз», - рассказал парламентарий.

Нобелевская премия Жоресу Алфёрову была присуждена за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Он стал лауреатом престижной награды в 2009 году, напомнила RT.

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