Умер Народный артист СССР Александр Ведерников

Оперный певец, лауреат Госпремии СССР, народный артист СССР Александр Ведерников скончался в возрасте 90 лет, сообщила ТАСС пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова со ссылкой на информацию сына Ведерникова.

Александр Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокинино Кировской (Вятской) области. В 1955 году окончил Московскую консерваторию. С 1955 по 1958 год был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). В 1961 года стажировался в миланском театре «Ла Скала» у знаменитого профессора Барра.

С 1958 по 1990 год Александр Ведерников был солистом Большого театра. С 2006 по 2009 год - консультант по вокалу в Большом театре. С 2008 года являлся художественным руководителем театра «Русская опера» в Москве.

Ведерников - действительный член Академии народной музыки и Русской академии искусствознания и музыкального исполнительства, член Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Дискография насчитывает свыше тридцати дисков с записями романсов, песен, арий и ораторий.

О своем многолетнем творчестве рассказал в вышедшей в 1989 году книге «Чтоб душа не оскудела».

«Для него петь — значит раскрывать самую суть музыкального образа. На мой взгляд, Ведерников обладает исключительно чутким и острым пониманием русской национальной стихии в музыкальном искусстве. Поэтому так естественно звучат у него народные русские песни. Он поражает мощью и эпическим размахом в партиях русского классического репертуара. В то же время достаточно услышать, как он поет Шумана или Себастьяна Баха, чтобы убедиться в том, что ему внутренне близок и мир музыки великих немецких композиторов», писал о Ведерникове композитор Георгий Свиридов.

О месте и времени прощания будет сообщено позднее.



