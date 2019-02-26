Умер музыкант Марк Холлис

Британский музыкант, вокалист группы «Talk Talk» Марк Холлис умер в возрасте 64 лет, передает ТАСС.

«Talk Talk» — британская рок-группа, существовавшая с 1981 по 1991 год. Группа добилась широкой известности своими синти-поп-синглами, среди которых «Today», «Talk Talk», «It's My Life», «Such a Shame», «Dum Dum Girl». Однако среди музыкальных критиков она добилась ещё большего признания своими экспериментальными альбомами более позднего периода творчества, которые считаются предшественниками жанра пост-рок.

В начале 2000-х Марк Холлис ушёл из музыкального бизнеса, для того, чтобы уделять внимание семье. Марк был женат и имел двоих детей.

О причинах смерти музыканта пока не сообщается.