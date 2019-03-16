Умер лауреат Пулитцеровской премии Уильям Мервин

Американский писатель, поэт и переводчик Уильям Мервин скончался на 92-м году жизни. Уточняется, что он скончался в пятницу ночью во сне в своем доме на Гавайях.

Мервин родился 30 сентября 1927 года в Нью-Йорке. Поэт окончил Пристонский университет. Известность он получил благодаря антивоенным произведениям. Помимо этого, литературный деятель переводил на английский язык произведения Осипа Мандельштама и Данте Алигьери. Уильям Мервин дважды становился лауреатом Пулитцеровской премии – в 1971 и 2009 годах. В 2010 году Мервин стал официальным поэтом Библиотеки конгресса.