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Умер лауреат Пулитцеровской премии Уильям Мервин

16 Марта 2019 в 11:34
Умер лауреат Пулитцеровской премии Уильям Мервин

Американский писатель, поэт и переводчик Уильям Мервин скончался на 92-м году жизни. Уточняется, что он скончался в пятницу ночью во сне в своем доме на Гавайях.

Мервин родился 30 сентября 1927 года в Нью-Йорке. Поэт окончил Пристонский университет. Известность он получил благодаря антивоенным произведениям. Помимо этого, литературный деятель переводил на английский язык произведения Осипа Мандельштама и Данте Алигьери. Уильям Мервин дважды становился лауреатом Пулитцеровской премии – в 1971 и 2009 годах. В 2010 году Мервин стал официальным поэтом Библиотеки конгресса.

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