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Умер бас-гитарист «Кино», снявшийся в фильме «АССА»

7 Августа 2018 в 16:33
Умер бас-гитарист «Кино», снявшийся в фильме «АССА»

Художник, музыкант и актер Андрей Крисанов, сотрудничавший с Виктором Цоем и снимавшийся у Сергея Соловьева, умер в возрасте 52 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в социальных сетях музыкант Алексей Вишня. Крисанов долго болел, по данным Федерального агентства новостей, у него был рак, передает Газета.ру.

Андрей Крисанов родился в Новороссийске. В 1983-м переехал в Ленинград, где впоследствии стал участником группы «Новые Художники» Тимура Новикова. Андрей делал декорации для группы «Кино» и «Поп-механики» Сергея Курёхина, а также выступал с ними в качестве приглашённого бас-гитариста.

Андрей Крисанов снялся в некоторых знаковых фильмах 80-ых годов – «АССА» режиссёра Сергея Соловьёва, «Рок» и «Последний Герой» Алексея Учителя. В 1991 году в Лозанне прошла первая персональная выставка художника.

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