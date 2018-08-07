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Умер художник мультфильма «Каникулы в Простоквашино»

7 Августа 2018 в 14:58
Умер художник мультфильма «Каникулы в Простоквашино»

Советский художник-иллюстратор, нарисовавший персонажей мультфильма «Каникулы в Простоквашино» Аркадий Шер скончался на 85 году жизни. Об этом сообщила в социальных сетях сестра мастера Светлана Суворова. Она отметила, что брат долго и тяжело болел. Как отмечает Газета.ру, в Союзе кинематографистов его уход назвали «тяжелой невосполнимой утратой».

Аркадий Шер работал на «Союзмультфильм» в 1959-1992 годах. Он творил на киностудии в качестве художника-мультипликатора, постановщика и режиссера мультипликации. Участвовал в создании порядка 40 мультфильмов. 

В 1980 году Шер создал новый облик почти всех персонажей, которые действовали в серии «Каникулы в Простоквашино». Авторами предыдущего варианта в серии «Трое из Простоквашино» были Левон Хачатрян и Николай Ерыкалов.

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