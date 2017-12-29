Умер известный китайский журналист Тянь Цунмин

В Пекине на 74-м году жизни после тяжелой болезни скончался председатель правления 7-го и 8-го созывов Всекитайской ассоциации журналистов, экс-гендиректор информационного агентства «Синьхуа» Тянь Цунмин.

Цунмин в 1998 году был назначен руководителем Главного государственного управления радиовещания, кинематографии и телевидения КНР. В 2000 году он занял пост генерального директора информационного агентства «Синьхуа». В октябре 2006 года он был избран председателем правления Всекитайской ассоциации журналистов.





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