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Умер известный фотограф Макс Десфор

19 Февраля 2018 в 20:20

Бывший фотограф агентства «Associated Press» Макс Десфор скончался в возрасте 104 лет в штате Мэриленд, передает «Интерфакс».

Десфор сделал ставший известным снимок экипажа стратегического бомбардировщика «Enola Gay», сбросившего 6 августа 1945 года атомную бомбу «Малыш» на Хиросиму.

Фотограф также работал в Индии и на Филиппинах, он, в частности, делал снимки Махатмы Ганди, а также освещал его похороны в 1948 году

Десфор стал лауреатом Пулитцеровской премии в 1951 году за освещение Корейской войны, в частности, за фотографию, на которой изображены корейцы, которые бежали на юг по разрушенному мосту через реку Тэдонган 4 декабря 1950 года.


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