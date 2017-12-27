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Умер известный боксер Уилли Тоуил

27 Декабря 2017 в 23:58

25 декабря в возрасте 83 лет скончался южноафриканский боксёр лёгких весовых категорий. В начале 1950-х годов выступал за сборную ЮАР: бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки, чемпион национального первенства, участник многих международных турниров и матчевых встреч.

Уилли Тоуил нокаутировал своего друга Юбера Ессакова (у того до этого боя было 9 побед в 9 поединках) 19 мая 1956 года. Ессаков потерял сознание и через 3 дня скончался в больнице.

После завершения спортивной карьеры Вилли Тоуил работал тренером по боксу. Его старший брат Вик был не менее известным боксёром, он выступал на Олимпийских играх 1948 года в Лондоне и владел титулом чемпиона мира в легчайшей весовой категории. Другие трое братьев Алан, Джимми и Фрейзер тоже выступали в профессиональном боксе, но без особых достижений.  

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