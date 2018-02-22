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Умер известный актер Анатолий Решетников

22 Февраля 2018 в 20:50

В Доме ветеранов сцены под Киевом в возрасте 94 лет умер актер, народный артист Украины Анатолий Решетников, передает РИА Новости Украина.

Решетников родился 22 июня 1923 года в Киеве. Участник Великой Отечественной войны (1943-1945). Окончил Киевский театральный институт. 

В 1948-2001 годах - актер Киевского русского драматического театра им. Леси Украинки. Играл в кино («Старая крепость», «Вдали от Родины», «Защитник Седов»). 

С 1973 года также занимался и преподавательской деятельностью - работал в Киевском институте театрального искусства (доцент кафедры мастерства актера).

Написал книгу-воспоминаний «Театр - мое предназначение».


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