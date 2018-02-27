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Умер Герой Советского Союза Юрий Курлин

27 Февраля 2018 в 20:55

Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза Юрий Курлин скончался на 89-м году жизни, сообщила пресс-служба украинского предприятия «Антонов».

Курлин окончил Ростовский индустриальный техникум и Краснокутское летное училище гражданского воздушного флота, а также Киевский институт инженеров гражданского воздушного флота. В 1966 году летчик был удостоен звания Героя Советского Союза.

После 1991 года Курлин проживал в Киеве, где работал инструктором-методистом предприятия «Антонов», передает ТАСС.

В 1958 году Курлин окончил школу лётчиков-испытателей, после чего 36 лет работал лётчиком-испытателем ОКБ Антонова. Участвовал в испытаниях самолётов «Ан-32», «Ан-124», «Ан-8», «Ан-10», «Ан-12», «Ан-22», «Ан-24», «Ан-26», «Ан-10А», «Ан-32». В 1985 году Курлин установил четыре мировых рекорда высоты на «Ан-32».

Курлин - мастер спорта СССР международного класса по самолетному спорту и имел 1 разряд по спортивной гимнастике.


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