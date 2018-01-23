Умер герой программы «Пусть говорят»

В Турции скончался молодой человек, который после ДТП в 2008 году потерял память и был парализован. СМИ предполагали, что он может быть из России.

«Он лежал в реанимации около года, я стала за это время его руками и ногами. Когда пришло время его куда-то выписывать, мой младший сын сказал, что надо забирать брата домой. И с тех пор мы приютили его. В один из дней к нам пришли русские друзья, когда они заговорили по-русски - Умут заплакал», говорила Гюльсум.



Долгие годы за юношей ухаживала простая турецкая женщина Гюльсум Кабадайы, которая усыновила его и назвала Мустафа Оз Умут («надежда»). В последние дни ее приемный сын находился в реанимации, медики поставили ему диагноз «полиорганная недостаточность». Утром 23 января, несмотря на все усилия врачей, молодой человек скончался, передает BFM.

«Сегодня утром врачи сказали, что потеряли моего сына. Мне очень жаль. Я сделала все, что в моих силах, но мне не удалось его спасти», сообщила Гульсум TRT, добавив, что захоронение пройдет на днях в поселке Коркутели, где он жил последние годы.

Последние 10 дней Умут находился в отделении реанимации на подключенном аппарате искусственного дыхания.

Напомним, об этом этой истории рассказывали многие СМИ. Несколько лет назад трогательный сюжет стал темой передачи Андрея Малахова «Пусть говорят».





