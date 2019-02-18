Умер герой легендарной фотографии

Моряк Джордж Мендоса не дожил всего два дня до своего 96-летия. О кончине сообщила его дочь, передает телеканал «360».

«День Победы над Японией на Таймс-сквер» — фотография, сделанная Альфредом Эйзенштадтом, на которой запечатлён американский моряк, целующий медсестру, одетую в белое платье, в День Победы над Японией, 14 августа 1945 года на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

По причине того, что на Таймс-сквер была суматоха и Эйзенштадт фотографировал быстро меняющиеся праздничные события, он не спросил у запечатлённых имена и не смог выяснить другие подробности. На фотографии также невозможно чётко разглядеть лица целующихся — что и позволило, впоследствии нескольким людям утверждать, что именно они запечатлены на ней.