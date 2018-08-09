Умер фигурант дела об убийстве журналиста Игоря Домникова

В Елецком районе Липецкой области сегодня похоронен вице-губернатор региона в 1998-2002 годах Сергей Доровский, известный как заказчик убийства журналиста «Новой газеты» Игоря Домникова. Он умер от сердечного приступа на 65-м году жизни.

Следователи обвиняли Сергея Доровского в том, что он был заказчиком убийства Игоря Домникова. В качестве мотива называли его критические публикации о положении дел в Липецкой области. По версии следствия, в марте 2000 года Доровской заказал бизнесмену Павлу Сопоту нападение на журналиста.

12 мая 2000 года около 23 часов преступники нанесли Домникову несколько ударов молотком по голове на улице Перерва в Москве. Журналист был госпитализирован в больницу с диагнозом «черепно-мозговая травма».

16 июля, так и не придя в сознание, в НИИ нейрохирургии им. Бурденко Игорь Домников скончался.

После длительного расследования суд установил вину предпринимателя Павла Сопота, который в 2013 году приговорён к 7 годам колонии строгого режима за организацию преступления. Как было установлено, Сопот привлёк своего приятеля, главаря преступной группировки «Тагирьяновские» Эдуарда Тагирьянова и ещё троих членов банды в качестве исполнителей. Всех их, включая вожака, приговорили к пожизненным срокам заключения (совокупно по ряду особо тяжких преступлений). Дело по обвинению Доровского слушалось в Люблинском суде Москвы. 61-летний подсудимый систематически не являлся на процесс, мотивируя неявку плохим самочувствием. В результате Доровский сумел затянуть процесс до истечения срока давности, составляющего по особо тяжким преступлениям 15 лет, и 12 мая 2015 года уголовное дело в отношении Доровского по его ходатайству было прекращено по нереабилитирующему основанию.