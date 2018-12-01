Суббота
01 декабря
USD 66.53
EUR 75.75
Горячие новости

Умер экс-президент США Джордж Буш

1 Декабря 2018 в 08:18
Умер экс-президент США Джордж Буш

41-й президент США Джордж Буш-старший умер на 95-м году жизни, передает ТАСС. О дате и месте прощания и похорон пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что жена бывшего американского президента Джорджа Буша-старшего — Барбара умерла во вторник 17 апреля, в возрасте 91 года.

Их старший сын - Джордж Буш-младший - был 43-м президентом США, другой сын - Джеб Буш - занимал пост губернатора Флориды.

Ранее НСН сообщала, что сенатор Джон Маккейн скончался из-за опухоли головного мозга – глиобластомы. За день до этого он отказался продолжать лечение. Ему был 81 год, через четыре дня ему исполнилось бы 82. 

Как рассказал в эфире НСН президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский, Маккейн через всю политическую карьеру пронёс русофобию, чем и запомнился больше всего.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.