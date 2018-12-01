Умер экс-президент США Джордж Буш

41-й президент США Джордж Буш-старший умер на 95-м году жизни, передает ТАСС. О дате и месте прощания и похорон пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что жена бывшего американского президента Джорджа Буша-старшего — Барбара умерла во вторник 17 апреля, в возрасте 91 года.



Их старший сын - Джордж Буш-младший - был 43-м президентом США, другой сын - Джеб Буш - занимал пост губернатора Флориды.

Ранее НСН сообщала, что сенатор Джон Маккейн скончался из-за опухоли головного мозга – глиобластомы. За день до этого он отказался продолжать лечение. Ему был 81 год, через четыре дня ему исполнилось бы 82.

Как рассказал в эфире НСН президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский, Маккейн через всю политическую карьеру пронёс русофобию, чем и запомнился больше всего.

