Умер экс-президент Сейшел

Бывший президент Республики Сейшельские Острова Франс Альбер Рене умер в возрасте 83 лет, передает ТАСС. 12 февраля он был госпитализирован из-за заболевания, информация о котором не приводится.

Франс-Альбер Рене родился 16 ноября 1935 года на атолле Фаркуар, крайней южной точке Сейшел, в семье этнического француза - управляющего плантацией. Учился на Сейшелах, затем продолжил обучение в Швейцарии и Великобритании. В Лондоне увлекся политикой.По возвращении на родину в 1964 годузанимался адвокатской практикой.

В 1964 году основал и возглавил «Объединенную партию народа Сейшельских островов» — первую политическую партию в стране. После избрания в законодательную ассамблею колонии (1965 год) вместе с соратниками по партии вел активную борьбу за предоставление ей самоуправления. В 1975 году в колониальном правительстве Сейшел стал министром общественных работ и земельного развития коалиционного правительства, в которое также вошли представители Демократической партии (ДП). В 1976 году, после получения Сейшелами независимости от Британии был назначен премьер-министром в правительстве президента Джеймса Мэнчема.

5 июня 1977 года, менее чем через год после получения независимости Сейшел, сторонники Рене совершили государственный переворот, он был провозглашён президентом страны. После переворота Рене объявил, что он не коммунист советского типа, а «социалист Индийского океана». Тем не менее, вскоре Рене провозгласил курс на социалистическое развитие страны по образцу СССР.

Неоднократно избирался президентом, а также параллельно занимал различные министерские посты.

14 апреля 2004 года Рене передал свои президентские полномочия вице-президенту Джеймсу Мишелю.