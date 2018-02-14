Умер экс-премьер Нидерландов

Бывший премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс скончался в возрасте 78 лет, сообщает РИА «Новости».

Рюдолфюс (Рууд) Франсискюс Мари Любберс родился 7 мая 1939 года в Роттердаме.

Окончил иезуитский колледж и высшую экономическую школу в Роттердаме. В 1962—1963 годах — в армии, в ВВС. В 1963—1973 годах — директор семейной компании «Голландия — братья Любберс».

Видный деятель Католической народной партии (до 1980), затем крупнейшей в стране партии «Христианско-демократический призыв», созданной в результате объединения Католической народной партии с двумя другими партиями.

Министр экономики в 1973—1977 годах. На парламентской работе в 1977—1982, в частности, как лидер фракции «Христианско-демократический призыв» с 1978 года. Премьер-министр Нидерландов в 1982—1994 годах. Правительство Любберса проводило либеральную экономическую политику, во многом ориентрируясь на идеологию английских консерваторов и их лидера Маргарет Тэтчер. Известен слоган предвыборной кампании Любберса — «больше рынка, меньше правительства». Получил почётный титул «государственный министр» (1995).

После ухода с поста премьер-министра выдвигался на пост генерального секретаря НАТО, однако кандидатура была отклонена США. С 1995 по 2001 годах — на преподавательской работе в ряде высших учебных заведений, в том числе, в Гарварде. Верховный комиссар ООН по делам беженцев в 2001—2005 годах. Покинул пост из-за скандала, вызванного обвинениями в якобы имевшем место сексуальном домогательстве. Любберс отрицал обвинения, однако заявил, что уходит, чтобы не мешать работе комиссариата.

В 2006 году Любберс служил «информатором» королевы Беатрикс при процедуре формирования третьего кабинета Балкененде.

Женат, имеет троих детей.



