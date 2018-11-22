Умер экс-директор Библиотеки конгресса США

13-й директор Библиотеки конгресса США, известный исследователь России, иностранный член РАН, почетный доктор МГУ, кавалер российского Ордена Дружбы Джеймс Биллингтон скончался на 90-м году жизни, сообщила библиотека в заявлении.

Биллингтон руководил библиотекой конгресса 28 лет — с 1987 по 2015 год. За это время коллекция библиотеки выросла почти вдвое, до 160 миллионов единиц хранения.Джеймс Биллингтон являлся инициатором создания Всемирной цифровой библиотеки.В 1999 году Биллингтон совместно с академиком Дмитрием Лихачёвым стал инициатором российско-американской программы «Открытый мир», благодаря которой более 14 000 молодых лидеров из стран бывшего СССР посетили США.Ранее НСН сообщала о кончине советского и российского писателя, журналиста, общественного деятеля, доктора исторических наук, председателя Союза писателей России с 1994 по 2018 год Валерия Ганичева.