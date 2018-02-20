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Умер дизайнер Джуди Блейм

20 Февраля 2018 в 21:57

В возрасте 57 лет скончался дизайнер, стилист и креативный директор Джуди Блейм. Свою карьеру Блейм начал в 1980-х, успев поработать с такими кутюрье, как Рей Кавакубо из Comme des Garçons и Джоном Гальяно, и бывшим креативным директором Louis Vuitton Кимом Джонсом. Известность Блейм получил во время работы персональным стилистом лауреатов премии «Оскар».

Его консультациями пользовались такие исполнители, как Кайли Миноуг, Björk, Нене Черри и Бой Джордж.

Одним из достижений Блейда можно считать собственный бренд ювелирных украшений, которым он занимался до последних дней, сообщает fw-daily.com.


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