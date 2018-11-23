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Умер автор слов «Прощания славянки»

23 Ноября 2018 в 18:02
Умер автор слов «Прощания славянки»
В возрасте 88 лет скончался хабаровский поэт Аркадий Федотов, написавший слова на мелодию марша «Прощание славянки». Об этом сообщает РЕН ТВ,  ссылаясь на сообщение Минкульта Хабаровского края.

Слова к легендарному маршу Федотов написал в 1965 году. Как отмечают специалисты, это был не первый текст к маршу, но зато наиболее удачный. 

В Хабаровске поэта Аркадия Федотова почитают и за популярную песню в честь 110-летия города «Где шумит седой Амур» (написана вместе с Матвеем Журавлевым). 

Аркадий Федотов родился в 1930 году в Киеве, в начале 1930-х годов семья переехала в Хабаровск. Окончив Таллиннское музыкальное училище, Федотов стал музыкантом ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа, где 35 лет играл на валторне, напоминает «Газета.ру». 

Ранее музыкант и композитор Юрий Лоза в эфире НСН рассказал, почему не пришёл на похороны Евгения Осина.

«Мы были знакомы: «привет – привет», но не более того. Сиживали в одних программах на телевидении, участвовали в совместных концертах. Однако мы по определению не могли дружить – у нас разное мировоззрение, разный образ жизни, разный подход ко всему вообще – к творчеству, работе и так далее. Он из другого поколения – младше меня на 10 лет. За десятилетие как раз меняется поколение в музыке», - отметил Юрий Лоза.

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