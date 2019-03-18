Умер автор музыки из «Криминального чтива» Дик Дейл

В США на 82 году жизни скончался Дик Дейл. Музыкант являлся автором сингла Misirlou, который был написан для фильма Квентина Тарантина «Криминальное чтиво». Сообщается, что создатель легендарного саундтрека долгое время боролся с раком прямой кишки, а также лечился от диабета.

Музыкант родился в 1937 году в Бостоне, а музыкальную карьеру начал в 1959 году. За время своей музыкальной карьеры Дейл выпустил 11 альбомов и 14 сборников песен.

Дик Дейл прославился, как родоначальник стиля "серф-рок" . Это направление инструментальной музыки было популярно в США в 1960-е годы.