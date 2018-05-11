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Умер актер, снимавшийся в «Спящих» и «Закрытой школе»

11 Мая 2018 в 21:13

9 мая в возрасте 32 лет скончался актер Юрий Киндрат.

Киндрат родился 4 апреля 1986 года в Тюмени. Образование получил в New York Universal Artistik School (США), а также Школе Германа Седакова (актерско-режиссерский курс).

Киндрат участвовал в проектах «Театра на Юго-Западе» и Театра «Школа драматического искусства». Известность молодому актеру принесли роли в фильмах и сериалах «Игра», «Закрытая школа», «Настя», «Гостиница «Россия», «Спящие-2».

О причине смерти, а также дате и месте похорон будет сообщено позднее.


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