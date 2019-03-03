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Умер актер Сергей Романюк из Украины

3 Марта 2019 в 18:12
Умер актер Сергей Романюк из Украины
Фото: Star Media

О кончине Сергея Романюка, народного артиста Украины, актера Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко, стало известно после публикации официального сообщения на странице театра.

«Грустим», - написано под траурной фотографией артиста на странице театра, где опубликованы стихи в память Романюка.

Руслан Марцинкив, мэр Ивано-Франковска, отметил, что Романюк был великим актером.

«До глубины души задело известие о смерти актера Сергея Романюка. Несмотря на возраст, он был полон энергии и планов. Готовился к выступлениям с «Новым театром» и мог дать фору любому молодому… Покойся с миром! Мы обязательно будем помнить Сергея Романюка как великого актера и человека», - сделал запись Марцинкив на странице в Facebook.

Сергей Романюк скончался в возрасте 65 лет.

В России его хорошо помнят по кинорабботам в фиильмах «Черная Рада», «День рождения буржуя-2», «Возвращение Мухтара-2», «Роксолана», «Мамай».


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