Умер актер Сергей Романюк из Украины

Фото: Star Media

О кончине Сергея Романюка, народного артиста Украины, актера Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко, стало известно после публикации официального сообщения на странице театра.

«Грустим», - написано под траурной фотографией артиста на странице театра, где опубликованы стихи в память Романюка.

Руслан Марцинкив, мэр Ивано-Франковска, отметил, что Романюк был великим актером.

«До глубины души задело известие о смерти актера Сергея Романюка. Несмотря на возраст, он был полон энергии и планов. Готовился к выступлениям с «Новым театром» и мог дать фору любому молодому… Покойся с миром! Мы обязательно будем помнить Сергея Романюка как великого актера и человека», - сделал запись Марцинкив на странице в Facebook.

Сергей Романюк скончался в возрасте 65 лет.

В России его хорошо помнят по кинорабботам в фиильмах «Черная Рада», «День рождения буржуя-2», «Возвращение Мухтара-2», «Роксолана», «Мамай».



