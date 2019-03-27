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Умер актер Нодар Мгалоблишвили

27 Марта 2019 в 00:27
Умер актер Нодар Мгалоблишвили

Известный грузинский и советский актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили скончался в Тбилиси на 88-м году жизни. В последние месяцы артист тяжело болел, передает «Интерфакс».

Мгалоблишвили сыграл десятки ролей в фильмах и сериалах, включая российских. Одной из его самых известных ролей в кино была роль графа Калиостро в ленте «Формула любви» Марка Захарова. Также зрители полюбили работы Мгалоблишвили в фильмах «Катала», «По имени Барон», «Диверсант» и «Спецназ». 

Как напоминает НСН, ранее в Москве скончался актер Виталий Ендовицкий, известный российскому зрителю по работам в таких сериалах, как «Универ», «След», «Маруся», «Катина любовь» и других. 49-летний артист умер в одной из столичных больниц после перенесенного инсульта.

Фото: tainyvselennoi.ru

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